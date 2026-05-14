Более 40 подъемных платформ установят в жилых домах на северо-востоке Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

На северо-востоке Москвы установят 41 подъемную платформу для маломобильных граждан. Устройства появятся в подъездах жилых домов, где живут инвалиды-колясочники, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты уже начали монтаж и подключение 11 платформ: 8 наклонных и 3 вертикальных. После обследования и проектирования подъемники для маломобильных горожан планируют установить еще в 30 подъездах.

По словам замруководителя департамента капремонта Евгения Адамова, в районе Отрадное в этом году смонтируют 9 платформ, в Бибиреве и Южном Медведкове – по 6, в Лианозове – 5, в районе Марьина Роща – 4, в Алексеевском, Бабушкинском и Ярославском районах – по 3, в Лосиноостровском и Северном Медведкове – по 1.

Установка подъемника позволяет улучшить повседневную жизнь людей, вынужденных проводить много времени в квартире. У них появляется возможность самостоятельно выходить на улицу, встречаться с друзьями и посещать мероприятия. Более того, устройства облегчают жизнь семьям с детьми-инвалидами.

Подать заявление на установку платформы можно на портале mos.ru или на сайте департамента труда и соцзащиты в разделе "Интернет-приемная". Для этого нужны постоянная регистрация в столице и врачебная рекомендация об использовании кресла-коляски. Для установки оборудования в подъезде не требуется проведение собрания или получение разрешения собственников квартир.

Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии. Затем начинается этап проектирования. После этого проекты обязательно проходят государственную экспертизу, которая подтверждает правильность принятых решений.

В подъездах с просторными холлами зачастую устанавливают вертикальные подъемные платформы. Они похожи на мини-лифты и позволяют подниматься на высоту до 4 метров.

Если места в подъезде мало или свободное пространство занято, то устанавливается подъемник наклонного типа. Эта конструкция монтируется на стене параллельно лестнице.

При установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды. В частности, появляются пандусы и поручни на входе в подъезд, а также двери в доводчиками, которые маломобильные жильцы могут открыть дистанционно. При наличии технической возможности создается дополнительный вход в подъезд, к которому подводится пандус.

Помимо этого, устанавливаются системы визуального и диспетчерского контроля. Они не только обеспечивают безопасность спуска и подъема инвалида-колясочника, но и предотвращают использование платформы не по назначению.

С 2011 по 2025 год во всех столичных округах департамент капремонта уже установил 2 488 подъемных платформ для маломобильных граждан.

Ранее Сергей Собянин рассказал о программах реабилитации для людей с инвалидностью в Москве. По его словам, ежегодно свыше 200 тысяч человек проходят реабилитацию в столице. 20% из них посещают специальные курсы комплексной реабилитации, еще 80% получают услуги через общественные организации.