Еще одна россиянка удерживается в мошенническом call-центре в Мьянме

Посольству России в Мьянме стало известно еще об одной россиянке, которую насильно удерживают в мошенническом call-центре на территории республики, сообщил ТАСС посол РФ в Мьянме Искандер Азизов.

По словам дипломата, посольство уже направило местным властям запрос о содействии в поиске и освобождении женщины.

Он добавил, что компетентные органы Мьянмы участвуют в рейдах на подобные объекты, помогают вызволять российских граждан и обеспечивают их безопасность до момента депортации на родину через территорию соседних государств.

Ранее россиянку вызволили из мошеннического call-центра на территории Мьянмы. Операцию удалось успешно завершить благодаря скоординированным действиям полицейских и дипломатов Таиланда и Мьянмы, а также усилиям российской дипмиссии.

До этого жертвой мошеннической схемы стала девушка, которой предложили работу моделью в Таиланде. Однако вместо карьеры ее обманом привезли в Мьянму, где заставили работать в одном из call-центров.

Российское посольство получило сведения о ее местонахождении, что позволило организовать освобождение и передачу дипломатам.

Позднее стало известно о похищении еще трех граждан России в Мьянме. Азизов выразил обеспокоенность тем, что десятки россиян могут находиться в подобных мошеннических call-центрах, куда их доставляют торговцы людьми из Таиланда.