Найдена россиянка, обманом вывезенная из Таиланда в Мьянму

Фото: 123RF/zeferli

Российское посольство в Мьянме при содействии местных властей получило информацию о местонахождении россиянки, которую ранее злоумышленники обманными путем вывезли из Таиланда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел российского диппредставительства в Мьянме.

В начале сентября неизвестные обманным путем вывезли гражданку России с территории Таиланда в Мьянму. Женщину заинтересовало предложение в соцсети о работе моделью в Таиланде, но в результате россиянку вывезли в Мьянму для принудительной работы в одном из call-центров.

Представители дипмиссии пояснили, что в настоящее время идет подготовка документов для экстрадиции гражданки России. Мьянманские власти оказывают полное содействие в урегулировании трудной ситуации, подтвердили в российском посольстве.

Ранее на территории Таиланда пропала гражданка РФ, которая путешествовала вместе с дочерью. Женщина оставила ее в отеле и уехала на такси, после чего с матерью ребенка не могли связаться.

Девочку передали в местный детский дом, где она находилась, пока за ней из России не приехали бабушка и дедушка. Вскоре нашлась и мать, а посольство официально прекратило поиски. Прокуратура Приморского края начала проверку в отношении россиянки, оставившей ребенка без присмотра в чужой стране.

