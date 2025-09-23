Посольство РФ в Таиланде заявило, что больше не ведет поиски бросившей ребенка россиянки

Фото: vk.com/id137646820

Посольство РФ в Таиланде больше не занимается поисками россиянки Эрики Владыко, которая оставила ребенка в одном из отелей страны. Об этом рассказал заведующий консульским отделом диппредставительства Илья Ильин.

По его словам, в задачи посольства входило выяснить, что женщина жива и что ее жизни в настоящий момент ничего не угрожает. После того, как женщину нашли, ей была оказана необходимая консульская помощь и организована встреча с матерью.

"Далее наши обязанности заканчиваются, любой гражданин имеет право делать все, что он хочет, в рамках закона. Дальнейшими поисками мы заниматься не будем, потому что мы свою работу выполнили", – приводит слова Ильина ТАСС.

Владыко пропала после посещения ночного клуба в Бангкоке в ночь на 13 сентября. Женщина оставила дочь в отеле и уехала на такси, после чего связь с ней была потеряна.

Как писали СМИ, дочку женщины передавали в детский дом, где ее навещала подруга семьи. Позже к девочке приехала бабушка. Все это время российское посольство находилось в контакте с родными туристки и тайскими правоохранителями.

Спустя время стало известно, что Владыко найдена. Прокуратура Приморского края начала проверку в отношении женщины.