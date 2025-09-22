SHOT: у пропавшей в Таиланде россиянки Эрики Владыко подозревают помутнение рассудка

Прокуратура начала проверку в отношении россиянки Эрики Владыко, которая оставила без присмотра свою четырехлетнюю дочь в одном из отелей Таиланда и исчезла на несколько дней. Подробности произошедшего – в нашем материале.

Таинственное исчезновение

Россиянка Эрика Владыко, которая приехала с четырехлетней дочкой в Бангкок, пропала 13 сентября. Телеграм-канал Мash утверждает, что перед этим она пыталась найти ребенку няню и одновременно с этим интересовалась ночными заведениями и русским караоке в Таиланде.

По словам родственников, 34-летняя туристка оставила ребенка в номере отеля и уехала в бар. Заведение находилось в районе с сомнительной репутацией из-за процветающей там преступности и торговли запрещенными веществами. В итоге Эрика зашла в бар по адресу Сукхумвит Сой, 11, и исчезла.

Сотрудники отеля нашли дочь туристки в номере на следующее утро и вызвали полицию, которая временно передала ребенка в детский дом. Девочка, по словам знакомых, была в полном порядке. В свою очередь, ее мама, по данным СМИ, в последний раз появлялась в Сети 15 сентября, после чего телефон был вне зоны доступа. При этом 16-го числа Эрику заметили на камерах видеонаблюдения с неким мужчиной. Они заселились в гостиницу, а на следующий день россиянка выехала, оставив свои вещи в номере и не оплатив проживание, сообщили волонтеры телеграм-каналу Amur Mash.

Родственники туристки обратились в посольство России в Таиланде только 18 сентября, рассказали там. На следующий день в страну приехала мать Эрики, которая забрала внучку из детского учреждения.

Бывший муж россиянки Денис Владыко рассказал РИА Новости, что хоть и расстался с супругой, но поддерживал с ней общение. По его словам, в поисках Эрики в Таиланде участвовало "полстраны".

"О целях и об этой поездке я не знал, (возможно. – Прим. ред.) отдых, не знаю", – сказал экс-супруг.

Помутнение рассудка?

Эрику Владыко удалось найти в одном из хостелов Бангкока 21 сентября. В российское посольство позвонил сотрудник гостиницы и рассказал, что "некая Эрика просит о помощи", уточнил в разговоре с ТАСС сотрудник консульского отдела дипмиссии Илья Ильин.





Илья Ильин руководитель консульского отдела посольства РФ в Таиланде Уже пришло подтверждение, что найденный человек – это Эрика Владыко, у нас есть копия паспорта, мы все проверили. Это именно она. Мы сейчас выясняем обстоятельства ее пребывания в Бангкоке в течение последних четырех-пяти дней.

Ильин добавил, что сотрудник посольства помог россиянке связаться со своей дочерью.

В самом хостеле рассказали телеканалу "360", что окружающие проявили к девушке заботу и внимание.

"Она молодец. Она, конечно, плакала, но все хорошо, потому что за ней тут и тайцы смотрят, и англичане, и индусы, и поляки. Люди остаются из-за нее, не уезжают, отменяют билеты", – сообщила представительница заведения.

Однако источники телеканала отметили, что туристка "выглядела вполне довольной и удивлялась, почему вокруг нее возникла такая суета". В Сети же появились снимки Эрики при встрече с ней в хостеле: на лице в этот момент у нее была косметическая маска.

По данным телеграм-канала SHOT, у женщины может быть помутнение рассудка. Знакомые утверждают, что россиянка не понимала, что бросила дочь, не подпускала к себе маму и в целом не отдавала отчет своим действиям. При этом 22 сентября у нее истекает виза. Также знакомые сообщили, что в хостеле женщина проживала одна. По их словам, она не употребляет запрещенные вещества и лишь изредка пьет алкоголь, а в момент встречи и вовсе была трезвой.

В деталях истории будет разбираться прокуратура Приморского края, которая начала проверку в отношении Эрики Владыко.