Прокуратура проверит россиянку, бросившую ребенка в Таиланде

Фото: vk.com/id137646820

Прокуратура Приморского края начала проверку в отношении 34-летней Эрики Владыко, которая оставила ребенка в отеле Таиланда. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Жительница Владивостока, прибывшая на отдых в Королевство Таиланд с четырехлетней дочерью, оставила ребенка без присмотра в номере отеля и длительное время не возвращалась", – говорится в сообщении.

Оставленную девочку временно направили в специализированное учреждение. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

Владыко была найдена 21 сентября, рассказали РИА Новости волонтеры, занимавшиеся поиском женщины. По словам волонтеров, она жива и здорова.

"Была в отеле, отель позвонил в консульство, консульство отправило человека, он сейчас с ней", – пояснили собеседники СМИ.

Владыко пропала после посещения ночного клуба в Бангкоке в ночь на 13 сентября. Женщина оставила дочь в отеле и уехала на такси, после чего связь с ней была потеряна.

Как писали СМИ, дочку женщины передавали в детский дом, где ее навещала подруга семьи. Спустя время к девочке приехала бабушка. Все это время посольство России в Таиланде находилось в контакте с родными туристки и тайскими правоохранителями.