The Manila Times: на Филиппинах нашли останки похищенной королевы красоты

На Филиппинах пропала бывшая королева красоты. Ее останки были обнаружены в море у побережья района Диит, передает телеканал "360" со ссылкой на The Manila Times.

Согласно информации издания, 35-летняя Акен Аррадаса была похищена 31 июля тремя неизвестными. Злоумышленники в масках насильно усадили женщину в черный автомобиль Toyota и увезли ее.

Тело было найдено через несколько дней рыбаком. Местные правоохранители подняли его из воды и вынесли на берег. Первый осмотр выявил следы насилия. Кроме того, Аррадаса была связана.

Благодаря камерам наблюдениям удалось установить, что похитители передвигались на автомобиле в направлении города Таклобан. При этом сестра пропавшей заявила в полицию только через четыре дня после исчезновения. С ее слов, незадолго до ЧП Аррадаса общалась с мужчиной по имени Пай-ап Дрилон. Он проживал вместе с ней в одном районе.

По предварительной версии следователей, нападение было тщательно спланировано. В настоящее время проводится поиск подозреваемых по всей территории страны.

