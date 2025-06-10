Девушку силой посадили в машину на Автозаводской улице

Полиция проводит проверку после сообщения о возможном похищении. На Автозаводской улице девушку силой усадили в автомобиль, при этом она кричала и просила ей помочь. Машину удалось остановить примерно через час – на Варшавском шоссе.

По данным МВД, девушка ранее сбежала из клиники, где проходила лечение. Родственники нашли ее и пытались вернуть обратно. Сейчас все участники происшествия находятся в отделении полиции.

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