10 июня, 17:15Происшествия
Девушку силой посадили в машину на Автозаводской улице
Полиция проводит проверку после сообщения о возможном похищении. На Автозаводской улице девушку силой усадили в автомобиль, при этом она кричала и просила ей помочь. Машину удалось остановить примерно через час – на Варшавском шоссе.
По данным МВД, девушка ранее сбежала из клиники, где проходила лечение. Родственники нашли ее и пытались вернуть обратно. Сейчас все участники происшествия находятся в отделении полиции.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.