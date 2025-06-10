Улицы перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 17:15

Происшествия

Девушку силой посадили в машину на Автозаводской улице

Девушку силой посадили в машину на Автозаводской улице

Суд приговорил убийцу скейтера в Москве к 24 годам лишения свободы

Политолог прокомментировал ситуацию вокруг беспорядков в США из-за иммиграционной политики

ДТП произошло на внутренней стороне 27-го километра МКАД

Грузовик сгорел на бульваре Веласкеса в Москве

Шесть машин столкнулись на СВХ в районе Измайловского шоссе

Несколько темнокожих мужчин избили пассажира поезда в Чикаго

Массовая авария произошла на Измайловском шоссе

Российская ПВО уничтожила 102 беспилотника ВСУ в ночь на 10 июня

Новости мира: полиция применила резиновые пули против протестующих в Калифорнии

Полиция проводит проверку после сообщения о возможном похищении. На Автозаводской улице девушку силой усадили в автомобиль, при этом она кричала и просила ей помочь. Машину удалось остановить примерно через час – на Варшавском шоссе.

По данным МВД, девушка ранее сбежала из клиники, где проходила лечение. Родственники нашли ее и пытались вернуть обратно. Сейчас все участники происшествия находятся в отделении полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика