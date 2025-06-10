РИА Новости: полиция открыла огонь резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе

10 июня, 05:55Происшествия
Фото: ТАСС/AP/Eric Thayer
Сотрудники полиции открыли огонь резиновыми пулями по наиболее активным протестующим в Лос-Анджелесе, передает РИА Новости.
Агентство отмечает, что полицейские стреляли по тем протестующим, которые кидали в них различные предметы. Также были применены светошумовые гранаты.
Протесты в Лос-Анджелесе начались 7 июня из-за массового задержания нелегальных мигрантов. Президент США Дональд Трамп поручил силовикам принять все необходимые меры для окончания беспорядков.
Из-за протестов в городе начались массовые грабежи. Владельцы предприятий все чаще сообщают о разграблении магазинов.
Новости мира: протесты против высылки нелегальных иммигрантов прошли в Лос-Анджелесе
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