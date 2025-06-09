Трамп приказал ведомствам США пресечь "бунты мигрантов" в Лос-Анджелесе

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Президент США Дональд Трамп поручил принять все необходимые меры для "освобождения Лос-Анджелеса от нашествия мигрантов" и окончания беспорядков в городе. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Некогда великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными иммигрантами и преступниками. Сейчас жестокие, мятежные толпы нападают на наших федеральных агентов, пытаясь помешать операциям по депортации, но эти беззаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость", – отметил Трамп.

Глава Белого дома отдал необходимые приказы министру внутренней безопасности Кристи Ноем, министру обороны Питу Хегсету и генеральному прокурору Пэм Бонди.

"Порядок будет восстановлен, нелегалы будут высланы, а Лос-Анджелес будет освобожден. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!" – заключил Трамп.

В свою очередь, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от администрации Трампа отменить развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе и вернуть военнослужащих под его командование.

"У нас не было никаких проблем, пока в дело не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата – разжигание напряженности и отвлечение ресурсов от тех мест, где они действительно нужны", – написал Ньюсом в соцсети X.

По информации полиции Лос-Анджелеса, в результате протестов в воскресенье, 8 июня, ранения получили двое правоохранителей.

"Двое полицейских получили травмы после того, как их сбили мотоциклисты. Оба мотоциклиста были задержаны. Полицейские получают медицинскую помощь на месте происшествия", – говорится в сообщении полиции.

В Лос-Анджелесе уже третий день продолжаются протесты против массовых задержаний нелегальных мигрантов и в целом иммиграционной политики президента США.

В Белом доме назвали эти демонстрации и беспорядки мятежом. Трамп в обход губернатора Калифорнии распорядился направить на борьбу с беспорядками 2 тысячи нацгвардейцев. Они начали прибывать в город утром 8 июня. На данный момент, по данным местных СМИ, там находятся около 300 бойцов.

Трамп в начале июня полностью запретил въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран и частично ограничил въезд жителям семи стран. Запреты применяются как к иммиграционным, так и к неиммиграционным визам.