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08 июня, 13:15

Происшествия

Новости мира: в Лос-Анджелесе произошли массовые беспорядки из-за нелегальной миграции

Новости мира: в Лос-Анджелесе произошли массовые беспорядки из-за нелегальной миграции

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В Лос-Анджелесе произошли массовые беспорядки, связанные с нелегальной миграцией. Для подавления протестов направили Национальную гвардию США. Массовые беспорядки против нелегальных мигрантов в Белом доме назвали мятежом. Протестующие закидывают полицию петардами, блокируют трассы, поджигают машины, громят витрины. Президент США Дональд Трамп заявил что во всем виноваты местные власти, они не справляются со своими обязанностями.

В Тель-Авиве прошла еженедельная демонстрация с требованием прекратить войну в секторе Газа и заключить соглашение о возвращении заложников. Такие акции там проходят уже больше года и собирают сотни тысяч участников. Они размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии пострадавших в ходе конфликта израильтян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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