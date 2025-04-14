Новости мира: в Турции проходят массовые протесты после ареста мэра Стамбула

В Турции вспыхнули массовые акции протеста после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он считается основным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Оппозиция уже собрала более 10 миллионов подписей за проведение досрочных выборов. Митинги охватили Анкару, Стамбул, Анталию и другие города.

В Риме фанаты устроили беспорядки перед матчем между "Лацио" и "Ромой". Пострадали 13 полицейских. Болельщики начали провоцировать драки у Олимпийского стадиона. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, в ответ в них полетели бутылки, камни и фейерверки. Игра завершилась со счетом 1:1.

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