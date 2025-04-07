Сенатор Епифанова: проект о двойных переработках приведет к рискам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Законопроект Минтруда, который разрешает россиянам перерабатывать в два раза больше, приведет к рискам. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сенатора, председателя Социал-демократического союза женщин России, члена правления Союза женских сил Ольгу Епифанову.

"Сейчас продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. В общем случае это пять восьмичасовых рабочих дней. Если пересчитать по количеству рабочих дней, увеличение лимита переработки до 240 часов фактически будет означать девятичасовой рабочий день", – отметила она.

Как считает сенатор, это может спровоцировать эмоциональное выгорание, потерю мотивации и проблемы со здоровьем.

Также, как отметила Епифанова, с 1 сентября прошлого года в стране действует закон, согласно которому в расчет оплаты сверхурочной работы должны входить все части зарплаты. Это касается районных коэффициентов и стимулирующих выплат.

По словам сенатора, подобный подход поможет оградить сотрудников от злоупотреблений со стороны начальства. Она указала, что компании при расчете сверхурочных обычно брали только базовый оклад. При этом есть и система внутреннего совместительства, за которую работник получает оплату только в ординарном размере.

"Здесь, на мой взгляд, тоже есть риски злоупотреблений", – сказала Епифанова.

Сенатор добавила, что законопроект о двойных переработках коснется организаций, в которых период и учет рабочего времени строго регламентирован.

Рост продолжительности рабочего времени она объяснила нехваткой сотрудников. Епифанова указала, что в 2022 году основная проблема бизнеса заключалась в сбыте продукции, к 2023 году она уже крылась в дефиците кадров.

Сенатор привела статистику, по которой в конце прошлого года в стране произошел рекордный максимум нехватки работников. На тот момент дефицит составлял около 2 миллионов человек.

В феврале правительство России одобрило предложение предпринимателей увеличить продолжительность сверхурочных работ до 240 часов в год. В настоящее время их продолжительность не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд. При этом их общее число не может достигать более 120 часов.

