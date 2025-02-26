Глава РСПП Шохин: кабмин одобрил увеличение продолжительности сверхурочного труда

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Кабмин одобрил предложение предпринимателей увеличить продолжительность сверхурочных работ. Однако данный вопрос необходимо дополнительно согласовать, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В настоящее время, согласно статье 99 Трудового кодекса, продолжительность сверхурочных работ не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд. При этом их общее число не может достигать более 120 часов в год. Представители бизнеса, в свою очередь, предложили увеличить продолжительность до 240 часов ежегодно.

"Правительство согласовало нам позицию. <...> Сейчас у нас главная проблема – согласовать эти инициативы с администрацией президента. Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся", – цитирует Шохина "Интерфакс".

Президент РСПП заметил, что многие граждане дополнительно подрабатывают по самозанятости. По его словам, это означает, что россияне не против тратить свое время за дополнительные выплаты, поэтому увеличение продолжительности сверхурочных часов предоставит им такую возможность при условии, что их работа будет оплачиваться по закону.

Ранее правительство России поддержало законопроект, предлагающий расширить запрет на увольнение единственного кормильца семьи, в которой трое или более детей в возрасте до 14 лет, при условии его доработки. В проекте отзыва кабмина подчеркивалось, что инициатива игнорирует ситуацию, в которой один из родителей может не состоять в трудовых отношениях, однако иметь источник дохода.

Также в кабмине отметили, что законопроект может "повлечь за собой снижение конкурентоспособности" на рынке труда, поскольку трудоустройство ряда категорий сотрудников создает для работодателей дополнительную финансовую и административную нагрузку.