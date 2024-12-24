Миронов предложил Мишустину официально закрепить практику выплаты 13-й зарплаты

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Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и предложил закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты перед Новым годом. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать 13-ю заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в установленные законодательством сроки", – указано в письме.

Миронов напомнил, что сейчас нормы Трудового кодекса позволяют материально поощрять сотрудников организации, в том числе выплатой 13-й зарплаты, однако каждая организация принимает решение о поощрении сотрудников самостоятельно, и многие отказываются от выплат дополнительной зарплаты по итогам года.

Ранее замглавы правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова назвала индивидуальные или коллективные результаты труда, отсутствие дисциплинарных проступков и производственные успехи условиями для выплаты новогодней премии.

Размер бонусов, критерии и срок выплат определяется руководством самостоятельно: поощрение могут перечислять отдельно или вместе с заработной платой. К примеру, новогодняя премия может выплачиваться в процентах от среднегодового или ежемесячного заработка либо от прибыли организации. Также это может быть какая-то фиксированная сумма.

