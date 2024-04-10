ГД приняла закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы

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Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По закону такую работу оплачивают исходя из зарплаты за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере. В последующие часы выплаты должны оплачиваться не менее чем в двойном размере. Однако часто учитывается только базовый оклад, который может составлять всего 10–25% от всей зарплаты.

Теперь в закон внесено уточнение, которое будет учитывать при расчете все составные части заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, а также районные коэффициенты.

Однако конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением. Изменения в законодательстве не являются основанием для пересмотра условий коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта или трудового договора до дня вступления в силу законодательной инициативы.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий рассказывал, что его фракция планирует внести в ГД закон, по которому работодатель будет оплачивать сверхурочные в двойном размере сразу с первого часа переработки. Уточнялось, что компенсационные и стимулирующие выплаты не учитывались, что давало работодателям возможность злоупотреблять этим, оставляя работника в более бедственном положении.



