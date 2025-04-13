13 апреля, 16:38Политика
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон восхитился терпением и выдержкой Путина
Фото: kremlin.ru
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон восхитился терпением и выдержкой Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Джонсон отметил неспособность западных стран продвинуться в решении мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Я восхищаюсь терпением Путина и его способностью выдерживать это клоунское шоу", – добавил аналитик.
По его словам, обвинения в адрес Москвы в том, что РФ якобы затягивает подписание мирного договора, являются беспочвенными. Джонсон подчеркнул, что сложившаяся ситуация говорит только о неспособности Вашингтона объективно подойти к решению проблемы.
Ранее Трамп заявил, что России нужно начать действовать в отношении урегулирования конфликта на Украине. При этом глава Белого дома подчеркнул, что украинского конфликта не произошло бы, будь он на тот момент президентом.