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13 апреля, 16:38

Политика

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон восхитился терпением и выдержкой Путина

Фото: kremlin.ru

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон восхитился терпением и выдержкой Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Джонсон отметил неспособность западных стран продвинуться в решении мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Я восхищаюсь терпением Путина и его способностью выдерживать это клоунское шоу", – добавил аналитик.

По его словам, обвинения в адрес Москвы в том, что РФ якобы затягивает подписание мирного договора, являются беспочвенными. Джонсон подчеркнул, что сложившаяся ситуация говорит только о неспособности Вашингтона объективно подойти к решению проблемы.

Ранее Трамп заявил, что России нужно начать действовать в отношении урегулирования конфликта на Украине. При этом глава Белого дома подчеркнул, что украинского конфликта не произошло бы, будь он на тот момент президентом.

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