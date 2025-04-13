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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон восхитился терпением и выдержкой Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Джонсон отметил неспособность западных стран продвинуться в решении мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Я восхищаюсь терпением Путина и его способностью выдерживать это клоунское шоу", – добавил аналитик.

По его словам, обвинения в адрес Москвы в том, что РФ якобы затягивает подписание мирного договора, являются беспочвенными. Джонсон подчеркнул, что сложившаяся ситуация говорит только о неспособности Вашингтона объективно подойти к решению проблемы.

Ранее Трамп заявил, что России нужно начать действовать в отношении урегулирования конфликта на Украине. При этом глава Белого дома подчеркнул, что украинского конфликта не произошло бы, будь он на тот момент президентом.