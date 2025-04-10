Госдеп: изменений в отношениях США и РФ не будет до достижения перемирия на Украине

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Серьезных изменений в отношениях США и РФ не будет до достижения перемирия на Украине. Об этом заявила официальный представитель американского Госдепа Тимми Брюс.

"Президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) ясно дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт – прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что США надеются в скором времени заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Он также добавил, что Штаты рассмотрят утверждения Украины об участии граждан Китая в спецоперации. Кроме того, Трамп подчеркнул, что Вашингтон действительно стремится прекратить боевые действия.

Как указывал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон поймет через недели, а не месяцы, настроена ли Москва серьезно по поводу мирного урегулирования. По его словам, США придерживаются оптимистичного настроя по поводу ситуации.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакт по украинскому вопросу. Однако он отметил, что данная тема остается сложной.

