Дарчиев: РФ и США отметили необходимость устранить "раздражители" для укрепления доверия

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Российские и американские делегации отметили необходимость устранения "раздражителей" для укрепления доверия между странами и восстановления полноценных межгосударственных связей. Об этом заявил посол России в Вашингтоне, возглавлявший делегацию РФ на переговорах, Александр Дарчиев, передает ТАСС

Дипломат подчеркнул, что "раздражители" в российско-американских отношениях возникли при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Дарчиев сообщал, что переговоры России и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере.

По его словам, делегации обменялись нотами, которые гарантируют беспрепятственное банковское и финансовое обслуживание дипломатических миссий России и США, в том числе российские взносы в ООН и другие международные организации.

Делегации РФ и Соединенных Штатов провели переговоры в Стамбуле 10 апреля. Встреча длилась почти шесть часов с перерывом на обед.

В ходе беседы обсуждались вопросы регулирования и нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента, в том числе возможности банковского обслуживания работы диппредставительств.