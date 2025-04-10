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10 апреля, 15:40

Политика

Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Делегации России и США завершили переговоры в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Консультации сторон длились почти шесть часов с перерывом на обед. На данный момент американские дипломаты покинули российское генконсульство.

Встреча российской и американской делегаций началась в генконсульстве РФ в Стамбуле в 10:00. Москву на консультациях представлял посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а Вашингтон – зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Стороны планировали обсудить работу дипломатических представительств двух стран, а также возможное возобновление прямого авиасообщения между Россией и США.

При этом СМИ сообщали, что делегации не намерены делать заявления для прессы по итогам консультаций. Итоги переговоров будут подведены позднее по линии внешнеполитических ведомств.

Переговоры России и США в Стамбуле завершились

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