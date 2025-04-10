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10 апреля, 10:02

Политика

В Стамбуле проходят российско-американские консультации

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В генконсульстве РФ в Стамбуле начались российско-американские консультации, передает ТАСС.

Ожидается, что переговоры продлятся несколько часов, но не станут такими продолжительными, как первый раунд, рассказал источник, добавив, что они будут "обстоятельными".

При этом в программе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана нет встречи с делегациями, пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию лидера.

Первой к месту встречи прибыла российская делегация во главе с послом РФ в Вашингтоне Александром Дарчиевым, немногим позже подъехала и американская сторона, которую представляет зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

СМИ отмечали, что у представителей Москвы позитивный настрой перед переговорами, которые станут вторым раундом консультаций. Стороны обсудят нормализацию функционирования работы дипломатических представительств двух стран.

Еще одной темой станет возможное возобновление прямого авиасообщения между Россией и США. При этом беседа не затронет политических вопросов или тем безопасности, а также урегулирования конфликта на Украине.

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