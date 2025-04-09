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09 апреля, 10:47

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Захарова: консультации РФ и США пройдут в Турции 10 апреля

Новый раунд переговоров РФ и США пройдет в Турции 10 апреля

Фото: depositphotos/borjomi88

Встреча России и США по нормализации функционирования работы дипломатических представительств пройдет в Стамбуле в Турции 10 апреля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как она уточнила, это будет второй раунд консультаций.

"Вопросы были об очередном раунде российско-американских консультаций по нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран <...> подтверждаю, они состоятся завтра", – рассказала она.

Дипломат добавила, что российскую делегацию возглавит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую сторону представит зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что встреча будет проходить по линии МИД РФ. Он также подчеркнул, что в настоящее время обе страны активно работают над улучшением отношений.

При этом политик отметил, что сначала надо достигнуть определенного уровня взаимного доверия, а только потом рассматривать вопросы стратегической безопасности и контроля над вооружениями между Москвой и Вашингтоном.

Вместе с тем в американском Госдепе заявили, что стороны будут добиваться прогресса в нормализации работы посольств. Политические вопросы или вопросы безопасности, а также тема урегулирования конфликта на Украине обсуждаться не будут.

СМИ сообщили о новом раунде переговоров России и США в Стамбуле 10 апреля

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