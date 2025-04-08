Госдеп США: отношения США и РФ будут восстановлены после достижения мира на Украине

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Восстановление отношений между США и Россией произойдет только после урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

По ее словам, российская и американская делегации планируют 10 апреля провести консультации в Стамбуле. На этой встрече стороны будут добиваться прогресса в нормализации работы посольств Москвы и Вашингтона.

Брюс добавила, что политические вопросы или вопросы безопасности, а также тема урегулирования конфликта на Украине обсуждаться не будут.

"Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом", – заключила представитель Госдепа США.

Немногим ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планирующихся переговорах 10 апреля между РФ и США в Стамбуле. Он отметил, что встреча будет проходить по линии министерства иностранных дел РФ.

Говоря о предстоящих переговорах, Песков подчеркнул, что в настоящее время обе страны активно работают над улучшением отношений. При этом политик отмечал, что сначала надо достигнуть определенного уровня взаимного доверия, а только потом рассматривать вопросы стратегической безопасности и контроля над вооружениями между Москвой и Вашингтоном.

