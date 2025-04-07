AP: Трамп призвал Россию прекратить "бомбардировки" Украины

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Американский лидер Дональд Трамп призвал Россию прекратить "бомбардировки" Украины. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Associated Press.

По словам американского лидера, Вашингтон проводит переговоры с Москвой на эту тему. Во время контактов Штаты выражают свою отрицательную позицию по этому вопросу.

Трамп также указал на значительные потери, которые были понесены в ходе конфликта, еще раз напомнив, что их можно было бы избежать, если бы он стал президентом раньше.

Немногим ранее МИД Украины выразил готовность завершить конфликт в 2025 году. В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона не препятствует достижению мира.

Подтверждая эту позицию, Трамп заявлял, что, по его мнению, российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

