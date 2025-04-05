Маск призвал остановить конфликт на Украине

Фото: 123RF/buzzfuss

Американский бизнесмен Илон Маск призвал немедленно остановить конфликт на Украине. Его слова приводит издание Corriere della Sera.

"Трамп прав, мы должны обрести мир, и пришло время остановить резню этих молодых людей, машину смерти нужно остановить", – подчеркнул он.

Как отметил предприниматель, он не уважает разжигателей конфликтов и военных спекулянтов, которым выгодно затягивание кризиса.

Ранее в МИД ФРГ призвали американского президента Дональда Трампа не идти на необговоренные уступки Владимиру Путину в ущерб Украине. Там указывали на важность сохранения ситуации, когда "европейцы и американцы действовали сообща и слаженно".

Позже в украинском МИД рассказывали, что Киев готов завершить конфликт в 2025 году. Там добавляли, что Украина не препятствует достижению мира. При этом Трамп считает, что Путин и украинский президент Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

