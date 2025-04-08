08 апреля, 17:05Политика
Дарчиев и Коултер возглавят делегации России и США на переговорах в Стамбуле
Фото: Denis Balibouse/Pool via AP
Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер возглавят делегации двух государств на втором раунде консультаций в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
Как отметили в дипведомстве, второй раунд российско-американских консультаций состоится в ближайшие дни. Переговоры будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.
"Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными", – добавили в МИД.
Ожидается, что новые контакты России и США могут состояться уже на текущей неделе, то есть до 13 апреля. Такой срок назвал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что точные даты еще не определены. Он также отметил, что на данный момент сложно представить начало рассмотрения вопросов стратегической безопасности и контроля над вооружениями, поскольку для этого России и США необходимо достичь определенного уровня взаимного доверия.
Песков рассказал о подробностях следующих российско-американских переговоров