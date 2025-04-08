Дарчиев и Коултер возглавят делегации России и США на переговорах в Стамбуле

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Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер возглавят делегации двух государств на втором раунде консультаций в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, второй раунд российско-американских консультаций состоится в ближайшие дни. Переговоры будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

"Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными", – добавили в МИД.

Ожидается, что новые контакты России и США могут состояться уже на текущей неделе, то есть до 13 апреля. Такой срок назвал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что точные даты еще не определены. Он также отметил, что на данный момент сложно представить начало рассмотрения вопросов стратегической безопасности и контроля над вооружениями, поскольку для этого России и США необходимо достичь определенного уровня взаимного доверия.