Делегации РФ и США прибыли на место переговоров в Стамбуле

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Делегации России и США прибыли на переговоры в генконсульство РФ в Стамбуле на улице Истикляль. Об этом сообщает ТАСС.

Российская сторона прибыла на место около 09:25, а американцы – в 09:30.

Как отметил источник агентства, у российской делегации позитивный настрой перед переговорами по вопросам работы посольств. Сами консультации, по данным СМИ, должны начаться в 10:00 по московскому времени. Они пройдут в закрытом формате, как и первый раунд.

Встреча российской и американской сторон станет вторым раундом консультаций и будет посвящена нормализации функционирования работы дипломатических представительств двух стран. Более того, она пройдет по линии МИД РФ.

Москву представит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а Вашингтон – зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Одной из ключевых тем беседы станет возможное возобновление прямого авиасообщения между странами. Однако политические вопросы или вопросы безопасности, а также тема урегулирования конфликта на Украине обсуждаться не будут.