В Кремле исключили контакты Путина с Трампом в мае в Саудовской Аравии

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы президента США Дональда Трампа по посещению в мае Саудовской Аравии не связаны с контактами с Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря президента РФ, у российского лидера пока нет в планах поездки в Саудовскую Аравию. В настоящее время четкое понимание, когда состоится встреча Трампа и Путина, отсутствует. Однако Песков уточнил, что Россия и США продолжают контактировать друг с другом на уровне различных ведомств.

Представитель Кремля также не исключил возможность поездки главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон в ближайшее время.

Таким образом он прокомментировал информацию зарубежных СМИ, согласно которой Дмитриев якобы прилетит в Вашингтон на этой неделе для встречи со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Журналисты предполагают, что темой переговоров станет обсуждение возможных путей урегулирования украинского конфликта и перспектив нормализации российско-американских отношений.

Между тем официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что Штаты продолжают контактировать как с Россией, так и Украиной в контексте урегулирования конфликта на Украине. При этом она уточнила, что Трамп ежедневно вовлечен в работу.

Однако, по ее словам, глава Белого дома был недоволен позицией Путина и украинского президента Владимира Зеленского относительно урегулирования украинского конфликта.

