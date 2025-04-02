CNN: главу РФПИ Дмитриева ждут в Вашингтоне на этой неделе для переговоров с Уиткоффом

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может на этой неделе посетить Вашингтон для встречи со спецпосланником администрации США Стивом Уиткоффом. Об этом со ссылкой на американского чиновника и два информированных источника сообщает CNN.

По данным телеканала, целью визита станет обсуждение возможных путей урегулирования украинского конфликта и перспектив нормализации российско-американских отношений. Для обеспечения поездки с Дмитриева якобы временно сняли действующие против него санкции.

Сам Дмитриев отреагировал на эту новость в соцсети X.

"Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами. Но что, если улучшенные отношения – это именно то, что нужно миру для устойчивой безопасности?" – написал он.

Ранее Дмитриев указывал на начало переговоров между Москвой и Вашингтоном о редкоземельных металлах. С его слов, некоторые американские компании уже заинтересовались проектами по их добыче.

Однако российская сторона не подписывала никакие документы с США по этому вопросу, уточнял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что в отношении России действуют санкции.