Белый дом анонсировал поездку Трампа в Саудовскую Аравию в мае

Фото: 123RF/palinchak

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский лидер Дональд Трамп отправится в мае в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее страну называли возможным местом встречи Владимира Путина с президентом США.

Также представитель Белого дома обратила внимание, что Штаты контактируют как с Россией, так и Украиной в контексте урегулирования конфликта. При этом, уточнила она, Трамп ежедневно вовлечен в работу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее не исключил встречу Путина и Трампа в Саудовской Аравии. Кроме того, о возможном контакте президентов в этой стране говорил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. При этом он выражал уверенность, что встреча, скорее всего, произойдет.

Вместе с тем Песков заявил, что Россия и Штаты продолжают поддерживать контакт по украинскому вопросу. Однако, отметил он, тема остается сложной.

Также о сложности сложившейся ситуации говорил Путин. По словам российского лидера, Москва выступает за мирное разрешение конфликта, но при условии устранения его первопричин. Кроме того, президент уверен, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине.