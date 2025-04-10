ТАСС: российско-американские консультации в Стамбуле начнутся в 10:00 по Москве

10 апреля, 08:54Политика
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Российско-американские консультации в Стамбуле начнутся в 10:00 по московскому времени, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Переговоры стартуют вскоре после прибытия делегаций в российское генконсульство, указал собеседник агентства.
Встреча станет вторым раундом консультаций и будет посвящена нормализации функционирования работы дипломатических представительств двух стран. Более того, она пройдет по линии МИД РФ.
Москву будет представлять посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а Вашингтон – зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Одной из ключевых тем беседы станет возможное возобновление прямого авиасообщения между странами. Однако политические вопросы или вопросы безопасности, а также тема урегулирования конфликта на Украине обсуждаться не будут.
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