ТАСС: заявлений для прессы по итогам переговоров РФ и США в Стамбуле не ожидается

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Российская и американская стороны не планируют делать заявления для прессы по итогам консультаций в Стамбуле по работе посольств двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Как отметил собеседник агентства, итоги переговоров будут подведены позднее по линии внешнеполитических ведомств.

Встреча делегаций РФ и США началась в генконсульстве РФ в Стамбуле в 10:00. Ожидается, что переговоры продлятся в районе пяти часов. К 12:00 переговорный процесс подошел к середине, сообщалось, что стороны обсудили значительную часть повестки.

Москву на консультациях представляет посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а Вашингтон – зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

На повестке обсуждение нормализации функционирования работы дипломатических представительств двух стран, а также возможное возобновление прямого авиасообщения между Россией и США.