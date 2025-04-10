ТАСС: переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле могут занять 4–5 часов

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Переговоры делегаций России и США в Стамбуле могут занять четыре-пять часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Прошло два часа со времени начала переговоров. Можно сказать, что значительная часть уже позади, но переговоры в целом могут занять четыре-пять часов", – сказал собеседник агентства.

При этом российская и американская стороны сами выбрали Стамбул в качестве места переговоров, передает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в турецкой столице. По его словам, переговоры проходят спокойно и в конструктивном ключе.

"Это выбор самих сторон, поинтересуйтесь у них", – отметил собеседник агентства, добавив, что перенос переговорного процесса в другой турецкий город не обсуждался.

Кроме того, подчеркнул источник, безопасность обеспечивается на высоком уровне. Турецкой стороне неизвестно, как долго будут проходить переговоры.

Знакомый с ходом консультаций источник также добавил агентству, что переговорный процесс к 12:00 подошел к середине. Стороны обсудили значительную часть повестки. Ожидается, что переговоры завершатся в районе 14–15 часов.

Российско-американские консультации начались в генконсульстве РФ в Стамбуле в 10:00. Ожидается, что они не станут такими продолжительными, как первый раунд, однако будут "обстоятельными".

Первой к месту встречи прибыла российская делегация во главе с послом РФ в Вашингтоне Александром Дарчиевым. Немногим позже подъехала и американская сторона, которую представляет зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

СМИ отмечали, что у представителей Москвы позитивный настрой перед переговорами, которые станут вторым раундом консультаций. Стороны обсудят нормализацию функционирования работы дипломатических представительств двух стран. Еще одной темой станет возможное возобновление прямого авиасообщения между Россией и США.