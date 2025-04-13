Многотысячный марш оппозиции прошел в центре Варшавы

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В центре Варшавы проходит многотысячный марш, организованный крупнейшей оппозионной партией Польши "Право и справедливость" (PiS). Об этом сообщает РИА Новости.

Официально этот марш посвящен 1000-летию Польского королевства. Однако в преддверии президентских выборов данное мероприятие имеет в том числе и политический характер. Среди участников марша заметили председателя PiS Ярослава Качиньского, кандидата в президенты от этой партии Кароля Навроцкого и прочих представителей фракции.

Тысячи людей собрались на площади Коперника в варшавском Старом городе. Участники акции с национальными флагами и плакатами с лозунгами в руках движутся к Замковой площади, где запланирован концерт исторической музыки. Движения для автомобилей полностью перекрыли в районе проведения марша.

Ранее очередные антиправительственные протесты прошли в центре Тбилиси, перед зданием парламента. Прилегающий к парламенту проспект Руставели оказался перекрыт для автомобилей. На место прибыли бригады патрульной полиции, однако сама демонстрация проходила мирно.

В конце марта в крупнейших городах Дании – Орхусе и Копенгагене – прошли митинги против политики США в отношении Гренландии. У американского посольства в столице собралось от 800 до 1 000 человек. Они вышли на демонстрацию под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландцам".