29 марта, 17:52Политика
В Дании прошли акции против политики США в отношении Гренландии
Фото: 123RF/finkandreas
В крупнейших городах Дании – Орхусе и Копенгагене – прошли митинги против политики США в отношении Гренландии, передает Danmarks radio.
У американского посольства в столице собралось от 800 до 1 000 человек. Они вышли на демонстрацию под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландцам". Кроме того, на фото и видео с места событий можно увидеть транспаранты с надписями "Гренландия не продается" и "Отступите, США".
Протестующие собрались из-за того, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании Соединенных Штатов контролировать Гренландию.
"Это давление, оказываемое как на Гренландию, так и на Данию, неприемлемо. Мы хотим показать, что это не нормально. Это грубейшее нарушение", – заявила одна из организаторов митингов Карен Литтауэр.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Гренландию в пятницу, 28 марта. Цель его поездки заключалась в проверке безопасности самого острова и расположенных там американских военных.
Находясь в Гренландии, Вэнс заявил, что США рассчитывают на обретение островом независимости и его мирное присоединение к Штатам. По словам вице-президента, Трамп верит в то, что Гренландия является важным компонентом безопасности не только Штатов, но и всего мира.
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