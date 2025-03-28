Вашингтон надеется на обретение Гренландией независимости и ее присоединение к США

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США рассчитывают на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Штатам, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы не думаем, что военная сила когда-либо понадобится", – цитирует ТАСС.

По словам Вэнса, президент США Дональд Трамп верит в то, что Гренландия является важным компонентом безопасности не только Штатов, но и всего мира. Также политик упрекнул Данию в том, что она не смогла обеспечить безопасность в этом регионе.

"В чем заключается альтернатива? Отказаться от Северной Атлантики? Отдать Арктику Китаю, России и другим режимам, которые не руководствуются интересами американского народа? У нас нет иного варианта действий", – добавил Вэнс.

Гренландия необходима США для обеспечения национальной и международной безопасности, указывал ранее Трамп. Он уверял, что такое развитие событий отвечать и интересам Дании. Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что слова президента США стоит воспринимать всерьез.

