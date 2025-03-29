Трамп пообещал защитить Гренландию от "российской агрессии"

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях видеоролик, в котором говорится, что Штаты обеспечивали безопасность Гренландии в XX веке и готовы продолжать это делать в свете новых угроз. Об этом сообщает РБК.

В видео отмечается, что Вашингтон встал на защиту Гренландии от немецких войск в период Второй мировой войны. Сегодня же острову угрожают новые вызовы. Среди них в ролике перечислены "российская агрессия" и "китайская экспансия".

"Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии", – говорится в видео.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Гренландию в пятницу, 28 марта. Цель его поездки заключалась в проверке безопасности самого острова и расположенных там американских военных.

Находясь в Гренландии, Вэнс заявил, что США рассчитывают на обретение островом независимости и его мирное присоединение к Штатам. По словам вице-президента, Трамп верит в то, что Гренландия является важным компонентом безопасности не только Штатов, но и всего мира.