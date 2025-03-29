Лидер турецкой оппозиции Озель объявил о начале сбора подписей за досрочные выборы

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Лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель объявил о старте кампании по сбору подписей за проведение досрочных президентских выборов в стране. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с тем с 30 апреля начнется сбор подписей за освобождение арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, уточнил он.

"Мы соберем подписи у каждого второго жителя Турции и свергнем это правительство", – цитирует Озеля ТАСС.

Он также призвал участников митинга, проходящего в защиту Имамоглу, бойкотировать госканал TRT, проправительственные телеканалы CNN Türk, NTV, TGRT, Ahaber и Beyaz TV, а также медийные группы, включая Demirören и Turkuvaz.

По его словам, в протесте, который состоялся в районе Малтепе в азиатской части Стамбула, приняли участие 2,2 миллиона человек.

Имамоглу, которого СМИ называют главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, был задержан 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Это стало причиной начавшихся в стране акций протеста.

Эрдоган предостерег оппозицию от попыток создать хаос на улицах Стамбула и дестабилизировать спокойствие в стране. Позже суд арестовал Имамоглу. Кроме обвинений в коррупции в ходатайстве стороны обвинения указывалось "пособничество вооруженной террористической организации", "создание преступной организации" и "фальсификация результатов тендеров".

23 марта Имамоглу доставили в тюрьму в стамбульском районе Силиври. Его будут держать в заключении, пока продолжаются судебные разбирательства.