Протесты в Турции не повлияли на стоимость путевок

Турецкие турагентства сохраняют стоимость путевок, несмотря на массовые акции протеста, которые прошли в Стамбуле, Анкаре и Анталье. В некоторых районах полиция применяла водометы и слезоточивый газ.

По словам экспертов, протесты не затрагивают туристов, а туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что аннуляций туров в Турцию нет, а спрос на поездки продолжает расти.

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