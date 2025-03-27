Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 11:15

Туризм

Протесты в Турции не повлияли на стоимость путевок

Протесты в Турции не повлияли на стоимость путевок

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Турецкие турагентства сохраняют стоимость путевок, несмотря на массовые акции протеста, которые прошли в Стамбуле, Анкаре и Анталье. В некоторых районах полиция применяла водометы и слезоточивый газ.

По словам экспертов, протесты не затрагивают туристов, а туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что аннуляций туров в Турцию нет, а спрос на поездки продолжает расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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