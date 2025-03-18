Экономист Остапкович: доллар может упасть максимум до 75 рублей

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Курс доллара может упасть максимум до 75 рублей. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее стоимость американской валюты снижалась несколько дней подряд. В частности, утром 18 марта внебиржевой курс доллара опустился до отметки 80,74 рубля. В последний раз показатель ниже 81 рубля фиксировался 19 июня 2024 года.

По словам Остапковича, один из факторов падения курса – позитивная геополитическая риторика по поводу мирного соглашения между РФ и Украиной.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Еще один фактор – сейчас наблюдается довольно заметное торможение импорта, и поэтому доллар в общем-то особо не нужен. Плюс наши экспортеры начали активно продавать валютную выручку, что способствует уменьшению курса.

Однако экономист предположил, что тенденция может завершиться уже в мае 2025 года.

"Начнутся отпуска, гражданам понадобится валюта, и доллар пойдет вверх. Максимум падение может сохраниться до конца первого полугодия. Это произойдет при положительных геополитических перестановках", – предположил экономист.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ По моему мнению, максимально доллар может упасть до 75 рублей.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов спрогнозировал, что по итогам заседания Банка России 21 марта ключевая ставка останется на уровне 21%. По его словам, регулятор даст возможность уже существующему показателю проявить себя в действии.

