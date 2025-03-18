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18 марта, 15:00

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Экономист Остапкович: доллар может упасть максимум до 75 рублей

Экономист назвал предел, до которого может упасть курс доллара

Фото: 123RF/0329

Курс доллара может упасть максимум до 75 рублей. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее стоимость американской валюты снижалась несколько дней подряд. В частности, утром 18 марта внебиржевой курс доллара опустился до отметки 80,74 рубля. В последний раз показатель ниже 81 рубля фиксировался 19 июня 2024 года.

По словам Остапковича, один из факторов падения курса – позитивная геополитическая риторика по поводу мирного соглашения между РФ и Украиной.

Еще один фактор – сейчас наблюдается довольно заметное торможение импорта, и поэтому доллар в общем-то особо не нужен. Плюс наши экспортеры начали активно продавать валютную выручку, что способствует уменьшению курса.
Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Однако экономист предположил, что тенденция может завершиться уже в мае 2025 года.

"Начнутся отпуска, гражданам понадобится валюта, и доллар пойдет вверх. Максимум падение может сохраниться до конца первого полугодия. Это произойдет при положительных геополитических перестановках", – предположил экономист.

По моему мнению, максимально доллар может упасть до 75 рублей.
Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных исследований института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов спрогнозировал, что по итогам заседания Банка России 21 марта ключевая ставка останется на уровне 21%. По его словам, регулятор даст возможность уже существующему показателю проявить себя в действии.

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