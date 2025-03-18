Экономист Остапкович: доллар может упасть максимум до 75 рублей

18 марта, 15:00Экономика
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Курс доллара может упасть максимум до 75 рублей. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Ранее стоимость американской валюты снижалась несколько дней подряд. В частности, утром 18 марта внебиржевой курс доллара опустился до отметки 80,74 рубля. В последний раз показатель ниже 81 рубля фиксировался 19 июня 2024 года.
По словам Остапковича, один из факторов падения курса – позитивная геополитическая риторика по поводу мирного соглашения между РФ и Украиной.
Однако экономист предположил, что тенденция может завершиться уже в мае 2025 года.
"Начнутся отпуска, гражданам понадобится валюта, и доллар пойдет вверх. Максимум падение может сохраниться до конца первого полугодия. Это произойдет при положительных геополитических перестановках", – предположил экономист.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов спрогнозировал, что по итогам заседания Банка России 21 марта ключевая ставка останется на уровне 21%. По его словам, регулятор даст возможность уже существующему показателю проявить себя в действии.