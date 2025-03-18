Девелопер Лавров предложил ввести государственное регулирование курса рубля

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В России необходимо ввести государственное регулирование рубля, заявил девелопер Василий Лавров в беседе с "Газетой.ру".

"Для укрепления рубля и спасения курса от сырьевой зависимости необходимо для начала решить ряд важных вопросов: внедрить официальное регулирование курса рубля, заниматься развитием фондового рынка, а также максимально оградить регулирование отечественных финансов от влияния Запада", – высказал мнение эксперт.

Как отметил Лавров, в настоящее время денежные потоки государства частично "разомкнуты". По его словам, средства среднего класса изымаются из экономического обращения и не всегда возвращаются обратно "в нужном ключе".

Девелопер считает, что эти деньги должны быть возвращены в финансовую систему и вкладываться в развитие новых предприятий и разработок. Иногда они направляются на приоритетные для государства цели, однако это влияет на экономику, курс рубля и самих жителей России, добавил Лавров.

До 1992 года курс рубля устанавливался государством и был фиксированным. После распада Советского Союза Центробанк продолжал контролировать курс национальной валюты, иногда корректируя его.

Дефолт 1998 года привел к резкой девальвации рубля, и с 1999 по 2014 годы Банк России применял политику "плавающего коридора", проводя интервенции на валютном рынке для смягчения колебаний валюты.

Затем в России был установлен режим плавающего курса рубля, то есть он начал определяться рынком, при этом регулятор имеет право вмешиваться в целях предотвращения резких колебаний.

Ранее эксперты рассказали, как лучше подготовиться к летнему отдыху, учитывая возможные изменения курса доллара. По их прогнозам, к сезону отпусков российская валюта может укрепиться до 80 рублей за доллар или даже ниже. В случае улучшения геополитической обстановки курс может достичь 76 рублей за доллар.

В понедельник, 17 марта, внебиржевой курс доллара упал ниже 82 рублей впервые с 20 июня 2024 года. Курс американской валюты снижался на 3,49 рубля и достигал 81,91 рубля.