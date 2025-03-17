Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внебиржевой курс доллара упал ниже 82 рублей впервые с 20 июня 2024 года, следует из данных торгов.

К 18:53 по московскому времени курс американской валюты упал на 3,49 рубля относительно предыдущего закрытия. Таким образом, доллар достиг 81,91 рубля. В это же время курс юаня по итогам торгов упал на 45 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,35 рубля.

Также российский рынок акций в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,57%. Индекс площадки к закрытию основных торгов достиг 3 245,19 пункта, в юанях он повысился на 5,35%, до 1 317,7 пункта, а долларовый индекс РТС – на 3,09%, до 1 212,61 пункта.



Ранее в российском Центробанке рассказывали, что колебания курса рубля являются временным явлением, связанным с внешними факторами. Отклонение курсов происходит в момент ввода новых санкций, но участники рынка перестраиваются и адаптируются, из-за чего идет сближение курсов. В таких условиях задача ЦБ состоит в максимально прозрачной работе валютного рынка для его участников, добавляли в регуляторе.

