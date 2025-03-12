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12 марта, 18:53

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Экономист Остапкович: курс доллара может вырасти до 92 рублей в апреле

Экономист спрогнозировал рост курса доллара в апреле

Фото: depositphotos/valphoto

Курс доллара в апреле может снова преодолеть отметку в 90 рублей. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По мнению специалиста, в апреле тенденция к понижению американской валюты прекратится и начнется постепенное вялотекущее повышение доллара и ослабление рубля.

"Это нормально с точки зрения макроэкономических процессов. Потому что курс доллара нужно составлять с бюджетом, ценами на нефть, занятостью, с другими макропоказателями и нам укрепление рубля не нужно. Если укрепится рубль, экспортеры не будут приносить высокую рублевую выручку. И если доллар будет падать, то будет меньше поступать в бюджет налогов. Поэтому, я думаю, разумнее будет поднимать доллар, чтобы бюджет сохранял свою устойчивость", – указал эксперт.

Фундаментальная тенденция сегодня состоит в укреплении доллара. Я жду, что в апреле он будет в районе 90–92 рублей. Но могут быть отскоки в ту или другую сторону в зависимости оттого, как будет осуществляться купля-продажа валюты.
Георгий Остапкович
директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Ранее Центробанк сообщил, что в РФ наблюдаются первые признаки замедления инфляции. Однако, насколько процесс будет устойчив, судить пока сложно. Для подтверждения тенденции необходимо более выраженное замедление темпов роста цен.

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Медведева Светлана

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