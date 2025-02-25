Депутат Чаплин заявил, что долларовые купюры не имеют "срока годности"

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Долларовые купюры не имеют "срока годности", поэтому если банки отказываются их принимать, необходимо потребовать письменное обоснование причины отказа. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ТАСС.

"Согласно законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате", – обратил внимание парламентарий.

По его словам, финансовые учреждения обязаны принимать американскую валюту старого образца в случае, если она не имеет повреждений. Однако банки и обменные пункты могут установить индивидуальные критерии оценивания износа банкнот, которые, подчеркнул депутат, не должны противоречить законодательству РФ.

"В случае возникновения спорных ситуаций граждане могут обратиться в Роспотребнадзор или в суд для защиты своих прав", – рекомендовал депутат.

Он также указал, что у российских банков нет оснований не принимать валюту старого образца, если купюры подлинные и сохранились в хорошем состоянии. При этом, отметил Чаплин, решение о приеме банкнот все равно остается за банком.

Если отделение выдало доллары старого образца, необходимо потребовать у руководства финансового учреждения заменить их на новые. При отказе следует обратиться с жалобой в Центральный Банк РФ, добавил депутат.

В конце 2024 года россиян предупредили о сложностях с обменом долларов старого образца за рубежом. Многие зарубежные государства отказываются принимать такие банкноты или берут их по менее выгодному курсу.

Банкноты, которые были выпущены до 2013 года, могут не приниматься в странах, где доллар не является официальной валютой. Это связано с тем, что местные компании опасаются получить фальшивые банкноты, но не имеют возможности проверить их подлинность.

Между тем депутат ГД Анатолий Аксаков заявил, что власти и Центробанк РФ не в силах влиять на финансовые организации и решать за них вопрос по старым долларам, а все риски несут владельцы валюты. Как считает парламентарий, скорее всего, все ограничения идут от Вашингтона, поскольку он в качестве эмитента долларов определяет правила на рынке.