ЦБ заявил о признаках замедления инфляции в России

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В России появились признаки формирования тренда на замедление инфляции, но устойчивость этого процесса пока под вопросом, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка, опубликованном на сайте регулятора.

В статистике за февраль видны признаки на формирование такого тренда, но для подтверждения устойчивости тенденции, которая бы вернула инфляцию к 4%, нужно более выраженное замедление текущих темпов роста цен, отметили в ЦБ.

"Для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам", – говорится в материалах регулятора.

Добавляется, что за первые два месяца текущего года высокие темпы роста потребительских цен все еще сохранялись, несмотря на небольшое замедление по сравнению с ноябрем и декабрем 2024 года.

"Спрос в экономике по-прежнему высокий, несмотря на торможение роста кредитования. Денежная масса пока продолжает быстро расширяться в результате совместного вклада в ее рост кредита и бюджетного дефицита", – говорится в тексте.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказывал, что появились признаки охлаждения российской экономики. В частности, рост перестал быть фронтальным, замедлились его темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, а также ужесточается денежно-кредитная политика.

