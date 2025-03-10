"Известия": в РФ реальные ставки по потребкредитам поднялись до 37%

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В России реальные ставки по потребительским кредитам в банках поднялись до 37%. В среднем полная стоимость кредитов у топ-15 игроков рынка почти достигла 37%, увеличившись на 1,3 процентного пункта с начала февраля, сообщает газета "Известия".

В материале отмечается, что это происходит на фоне сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21%. Банки стремятся зафиксировать доходность по новым ссудам, чтобы компенсировать расходы на дорогие вклады. Кроме того, участники рынка закладывают в стоимость кредитов дополнительные риски, что является вынужденной реакцией на рост неплатежей.

Рекордный рост ставок по вкладам в предыдущие месяцы действительно повлиял на стоимость кредитов, отметили участники рынка. В конце 2024 года средний уровень ставок по вкладам достиг 22% и превысил ключевую ставку, а некоторые предложения доходили до 25% годовых.

"Банки сейчас стремятся сохранить или повысить процентную маржу по розничным кредитам. С ноября 2024 года они привлекли значительный объем дорогих пассивов, которые теперь довольно тяжело отбить", – пояснил экономист Андрей Бархота.

Он также отметил, что рынок хочет хотя бы частично разместить эти дорогие средства в виде кредитов с высокой маржой. Чтобы дополнительно увеличить доходы, банки не только повышают ставки по ссудам, но и одновременно снижают проценты по депозитам.

В свою очередь, аналитик Владимир Чернов подчеркнул, что сейчас фундаментальных факторов для дальнейшего роста ставок нет. Рынок не ожидает повышения ключевой ставки, а инфляционные ожидания населения снижаются, согласно данным ЦБ. Кроме того, представители регулятора отмечали, что на заседании 21 марта могут рассмотреть вопрос снижения ключевой ставки.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что нынешняя ключевая ставка в 21% является тем уровнем, который необходим для замедления инфляции и достижения цели по ней в 4%. Она также не стала исключать, что на сегодняшний день в стране происходит разворот факторов, которые влияют на инфляционные процессы.