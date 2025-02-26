ЦБ РФ на заседании 14 февраля рассматривал повышение ключевой ставки до 22%

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Банк России на заседании 14 февраля рассматривал вариант увеличения ключевой ставки до 22%. Это следует из резюме обсуждения ключевой ставки, передает ТАСС.

Совет директоров Центробанка обсуждал два варианта по ключевой ставке – сохранение на уровне 21% и повышение до 22%. В пользу увеличения ставки говорили высокие инфляционные ожидания населения и устойчивое инфляционное давление, против – отсутствие существенных изменений в экономике. В то же время повышение ставки несло больше рисков, чем ее сохранение, поэтому пауза в феврале стала наиболее взвешенным решением, отметили в ЦБ.

Регулятор заявил, что сохранение ключевой ставки позволит "дополнительно оценить подстройку денежно-кредитных условий (включая тенденции в кредитовании) и их влияние на инфляцию". При этом риск избыточного охлаждения экономической активности и отклонения инфляции вниз от цели в будущем будет минимизирован, сообщили в Центробанке.

ЦБ России в рамках первого заседания в 2025 году сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за высокого инфляционного давления. Вместе с тем Банк повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 19–22% с 17–20%, до конца года – до 18,7–22,1%, а прогноз на 2026 год был повышен до 13–14%.

В свою очередь, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ожидать уменьшения ключевой ставки можно тогда, когда инфляция в России станет стабильно снижаться. Как объяснила глава регулятора, основным инструментом влияния ЦБ РФ на инфляцию является ключевая ставка и ее повышение приводит к сдерживанию инфляции. Если бы Банк России не повышал ключевую ставку, инфляция была бы "гораздо выше".