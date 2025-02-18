Глава Минэкономразвития Решетников: цены поднялись на фоне неготовности отраслей к спросу

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Некоторые отрасли оказались не готовы к росту внутреннего спроса, что стало результатом увеличения цен. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников рассказал в беседе с RT.

Он заявил, что повышение цен на молочные продукты, в частности на масло, связано с тем, что у людей с увеличением доходов меняется структура потребления. Они начали больше покупать масла и сыра, однако необходимый объем молока ограничен, так как его создание требует времени и инвестиций.

"Рост спроса на путешествия внутри страны все еще не соответствует имеющимся возможностям, хотя за последние годы они выросли и продолжают расти. Плюс у нас все еще закрыта для полетов значимая часть наших южных территорий, в первую очередь Крым и частично побережье Краснодарского края", – добавил глава ведомства.

Вместе с тем, обратил внимание Решетников, происходит замещение: Кавказ и некоторые другие регионы привлекают туристов. В эти места также необходимо инвестировать, поскольку людям нужны альтернативы для путешествий и отдыха, подытожил он.

Ранее министр рассказал, что рост экономики России в отдельных отраслях замедлился. Он отметил первые признаки охлаждения. Речь идет о пищевой и химической промышленности, сфере обработки дерева, а также отраслях машиностроения.

Между тем глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пик годовой инфляции, по прогнозам регулятора, наступит в России в апреле-мае 2025 года. При этом, по словам главы ЦБ, ближе к концу 2025-го годовая инфляция снизится до отметки 7–8%.

