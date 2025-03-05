В России выросли реальные зарплаты

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Реальные зарплаты в России в декабре 2024 года выросли на 11,3% в годовом выражении, в целом за прошлый год – на 9,1%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Реальная зарплата – это средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В четвертом квартале 2024 года ее рост составил 9% год к году. При этом среднемесячная начисленная зарплата (до вычета налогов и включая премии) в декабре прошлого года была порядка 128,7 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го она увеличилась на 21,9%.

В целом за год она составила 87,9 тысячи рублей, что на 18,3% больше, чем в 2023 году.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата медработников в РФ увеличилась с 80 до 123 тысяч рублей в период с 2019 по 2024 год. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, в 2023-м доход врачей был 113 тысяч рублей. Кроме того, средняя зарплата медперсонала за последние пять лет выросла с 39 до 61 тысячи рублей.