Новую систему оплаты труда внедрят в образовательные организации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российское правительство планирует внедрить новую систему оплаты труда, которую утвердят в 2026 году и внедрят в 2027-м во все образовательные организации. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"По поручению президента правительство формирует сейчас новые отраслевые системы оплаты труда для того, чтобы устранить диспропорции. <…> Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки в этом принимают непосредственное участие", – цитирует его ТАСС.

По словам вице-премьера, в данной области заработная плата увеличилась до 12% в 2023 году по сравнению с годом ранее.

В прошлом году Владимир Путин рассказывал, что в 2025 году в ряде российских регионов опробуют новую, более справедливую систему оплаты труда бюджетников. По словам президента, в 2027 году ее распространят по всей стране.

Кроме того, президент подтвердил задачу обеспечить в России экономику высоких зарплат. Глава государства отметил, что зарплаты в целом растут с опережением инфляции. Путин добавил, что Федерация независимых профсоюзов отслеживает положение дела на рынке труда.

Средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 11 российских регионах по итогам прошлого года. Согласно данным ЕМИСС, самые высокие заработные платы были зафиксированы на Чукотке – 185 тысяч рублей. Также большой доход был отмечен у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (164 тысячи рублей) и Москвы (162 тысячи рублей).

